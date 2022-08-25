25 Ağustos 2022, Perşembe
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Gülşen neden tutuklandı? Gülşen ne kadar ceza alır?
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklandı. A Haber ekranlarına katılan Avukat Pıunar Hacıbektaşoğlu alınan kararını değerlendirdi. Hacıbektaşoğlu, Gülşen'in imam hatiplileri sapkınlığın merkezi olarak tanımlamasının büyük bir suç olduğunu ifade ederken tutuklama kararını değerlendirdi. İşte detaylar...