Gülşen neden tutuklandı? Gülşen ne kadar ceza alır?

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklandı. A Haber ekranlarına katılan Avukat Pıunar Hacıbektaşoğlu alınan kararını değerlendirdi. Hacıbektaşoğlu, Gülşen'in imam hatiplileri sapkınlığın merkezi olarak tanımlamasının büyük bir suç olduğunu ifade ederken tutuklama kararını değerlendirdi. İşte detaylar...