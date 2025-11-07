Güllü’nün kızı yeniden ifade verdi! O gece neler yaşandı?

Yeni bilgilerle Güllü'nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor. Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi. Gülter annesiyle herhangi bir husumeti olmadığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN