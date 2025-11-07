07 Kasım 2025, Cuma

Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi! O gece neler yaşandı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 10:42
Yeni bilgilerle Güllü'nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor. Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi. Gülter annesiyle herhangi bir husumeti olmadığını söyledi.
