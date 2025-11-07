07 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi! O gece neler yaşandı?
Yeni bilgilerle Güllü'nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor. Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tekrar ifade verdi. Gülter annesiyle herhangi bir husumeti olmadığını söyledi.