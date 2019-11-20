BİZE ULAŞIN
20.11.2019
Son dakika: Isparta Valiliğinden Güleda Cankel cinayetiyle ilgili yeni açıklama |Video
Son dakika haberi... Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel hakkında Isparta Valiliği açıklamada bulundu. Valilik, cinayetle ilgili ihmali bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Yalçın Çelen, A Haber canlı yayınında anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.