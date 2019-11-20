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20.11.2019

Son dakika: Isparta Valiliğinden Güleda Cankel cinayetiyle ilgili yeni açıklama |Video

Son dakika haberi... Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel hakkında Isparta Valiliği açıklamada bulundu. Valilik, cinayetle ilgili ihmali bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıntıları Anadolu Ajansı muhabiri Yalçın Çelen, A Haber canlı yayınında anlattı.
Son dakika: Ispartada üniversiteli Güleda Cankeli vahşice katleden zanlıdan sosyal medyada kan donduran paylaşım |Video ISPARTA'DA ÜNİVERSİTELİ GÜLEDA CANKEL'İ VAHŞİCE KATLEDEN ZANLIDAN SOSYAL MEDYADA KAN DONDURAN PAYLAŞIM |VİDEO

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