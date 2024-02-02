02 Şubat 2024, Cuma
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Güldür Güldür'de kahraman gazilerle alay ettiler! Sosyal medyadan tepki yağdı
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı programda sözde "mizah" adı altında gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı. Skandal skeçte, "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" denilerek kahraman gazilerle alay edildi. Söz konusu skeçe tepki yağarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da haddi aşan skeci kınadığını bildirdi.