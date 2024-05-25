Gül diyarında hasat başladı! Dünya gül ihtiyacının yüzde 60’ı Isparta’dan

Gül kokulu olarak bilinen Isparta’da tatlı bir telaş başladı. Güneykent ilçesinde gül hasadı için hummalı bir çalışma var. Detayları A haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

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