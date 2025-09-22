22 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Grand Kartal Otel yangınında yeni güvenlik görüntüleri ortaya çıktı
Grand Kartal Otel yangınında yeni güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

Grand Kartal Otel yangınında yeni güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2025 07:16
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Yangınla ilgili 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 2'nci duruşma, 22 Eylül Pazartesi günü görülecek. Yangın faciasıyla ilgili dava dosyasına da giren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yangın sonrası insanların kaçışması, canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları yer aldı.
Grand Kartal Otel yangınında yeni güvenlik görüntüleri ortaya çıktı
Grand Kartal Otel yangınında yeni güvenlik görüntüleri ortaya çıktı
Grand Kartal Otel yangınında yeni güvenlik görüntüleri ortaya çıktı
Uşak’ta tır otomobili biçti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Uşak'ta tır otomobili biçti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Rize’deki sel felaketinde mahsur kalan hastaları AFAD ekipleri kurtardı
Rize'deki sel felaketinde mahsur kalan hastaları AFAD ekipleri kurtardı
Fenerbahçe taraftarları seçim sonuçlarını kutladı
Fenerbahçe taraftarları seçim sonuçlarını kutladı
Bursa’da samanlıkta yangın alarmı! Kullanılamaz hale geldi
Bursa'da samanlıkta yangın alarmı! Kullanılamaz hale geldi
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Küçükçekmece’de 6 katlı binanın çatısında yangın!
Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısında yangın!
Bitlis’te korku dolu anlar! 2 katlı bina alev alev yandı
Bitlis'te korku dolu anlar! 2 katlı bina alev alev yandı
İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı
İntihar girişiminde bulundu! 4 katlı binanın çatısından atladı
Artvin’de tarihi köprü yıkıldı
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
Orman yangınında mahsur kalan orman işçileri o anları görüntüledi
Orman yangınında mahsur kalan orman işçileri o anları görüntüledi
Uyarılan komşu, baba-oğulu darbetti
Uyarılan komşu, baba-oğulu darbetti
Daha Fazla Video Göster