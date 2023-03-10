Görüntüler Türkiye'den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı

Çanakkale Boğazı'nda sinarit ve mercan avına çıkan bir kişi oltasına takılan köpek balığı ile neye uğradığını şaşırdı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olduğu için kırmızı listede yer alan 'Keler' cinsi köpek balığını teknesine alan balıkçı, hayvanın doğum yaptığını görünce o anları kayıt altına aldı.