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Görüntüler Türkiye'den! Kirpikleri ve sakalı soğuktan dondu

İHA
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Giriş: 31.01.2024 10:56
Ardahan'da etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.
Görüntüler Türkiyeden! Kirpikleri bile dondu GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! KİRPİKLERİ BİLE DONDU

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