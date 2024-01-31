31 Ocak 2024, Çarşamba
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Görüntüler Türkiye'den! Kirpikleri ve sakalı soğuktan dondu
Ardahan'da etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıda olanların kaş ve kirpikleri dondu. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28,1, Göle'de 29, Hanak'ta 27,8, Çıldır'da 31,5, Posof'ta 14,7 ve Damal'da 20,6 derece olarak kaydedildi.