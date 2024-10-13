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Görüntüler Karabük'ten! Nesli tehdit altında olan vaşak böyle görüntülendi

Görüntüler Karabük'ten! Nesli tehdit altında olan vaşak böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 16:09
Karabük'ün Ovacık ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini görüntüleyen vatandaşa adeta poz veren güzelliği ile mest etti.
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