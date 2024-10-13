Görüntüler Karabük'ten! Nesli tehdit altında olan vaşak böyle görüntülendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini görüntüleyen vatandaşa adeta poz veren güzelliği ile mest etti.

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