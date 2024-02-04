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Görüntüler Ardahan'dan! Aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle ötürdü

İHA
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Giriş: 04.02.2024 09:39
Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğukların başlamasıyla birlikte kurtlar şehir merkezine indi. Aç kalan bir kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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