Görüntüler Ardahan'dan! Aç kalan kurt, köpeği sürükleyerek böyle ötürdü

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğukların başlamasıyla birlikte kurtlar şehir merkezine indi. Aç kalan bir kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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