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Gönül Adamı "Orhan Gencebay"

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 13:55
Onun bestelerinde çekilen çile, aşk, kavuşamama ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kendi deyimiyle tam bir gönül adamı o. 1944 yılında Samsun'da dünyaya gelen ve adı orhan "Kencebay", daha sonra soyadını Gencebay olarak değiştirdi. Şimdi gelin "Yaşayan Efsane" Orhan Gencebay'ın hayat hikayesini hep birlikte izleyelim.
Gönül Adamı Orhan Gencebay
Gönül Adamı "Orhan Gencebay"
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