15 Temmuz 2024, Pazartesi
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Gölette İsrail sazanı operasyonu: "Balıkları bile siyonist"
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Tahtalı Göleti'nde ekolojik dengeye zarar verdiği bilinen İsrail sazanları ile mücadele kapsamında yarışma düzenlendi. Yarışma kapsamında tutulan istilacı İsrail sazanları bertaraf edildi, yerine yüzlerce anaç sazan balığı salındı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, "Bunlar hayvanları da kendilerine benzetmişler. Balıkları bile siyonist" dedi.