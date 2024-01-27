27 Ocak 2024, Cumartesi
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Göktürk’te ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk’te bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağaca iple asılı halde erkek cesedi görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 4 gün önce eşi tarafından kayıp ilanı verilen Cafer Işık'a (36) ait olduğunu tespit etti.