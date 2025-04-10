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Göksu Deltası’nda sazlık yangını

Göksu Deltası'nda sazlık yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 00:58
Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti’nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahalede zorlanılırken, alevlerin çevreye yayılmaması için önlem alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
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Göksu Deltası’nda sazlık yangını
Göksu Deltası’nda sazlık yangını
Göksu Deltası'nda sazlık yangını
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