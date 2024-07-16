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Giresun'daki deprem tedirgin etti! Karadeniz'den geçen fay hattında yıkıcı bir deprem olur mu?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.07.2024 16:17
Giresun'da meydana gelen 3,9'luk deprem gözleri bir kez daha Karadeniz'deki fay hattına çevirdi. Kuzey Anadolu Fayı yerleşim yerlerine 50 ile 100 km mesafede bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’non konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı.
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