Giresun'daki deprem tedirgin etti! Karadeniz'den geçen fay hattında yıkıcı bir deprem olur mu?

Giresun'da meydana gelen 3,9'luk deprem gözleri bir kez daha Karadeniz'deki fay hattına çevirdi. Kuzey Anadolu Fayı yerleşim yerlerine 50 ile 100 km mesafede bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’non konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı.

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