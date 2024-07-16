16 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Giresun'daki deprem tedirgin etti! Karadeniz'den geçen fay hattında yıkıcı bir deprem olur mu?
Giresun'da meydana gelen 3,9'luk deprem gözleri bir kez daha Karadeniz'deki fay hattına çevirdi. Kuzey Anadolu Fayı yerleşim yerlerine 50 ile 100 km mesafede bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu’non konuğu olan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş anlattı.