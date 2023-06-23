23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Giresun’da sel! Mahsur kalanları ekipler tahliye etti

Giresun’da sel! Mahsur kalanları ekipler tahliye etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2023 08:51
Son dakika haberleri… Giresun'un Duroğlu beldesinde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Giresun’da sel! İşte böyle kurtarıldılar
Giresun’da sel! İşte böyle kurtarıldılar
Halk uyarıldı: Camları kapatın
Halk uyarıldı: Camları kapatın
Bağcılar’daki vahşi cinayette yeni detaylar!
Bağcılar'daki vahşi cinayette yeni detaylar!
Paw Guards’ın yöneticisi gözaltına alındı
Paw Guards’ın yöneticisi gözaltına alındı
İzmir’de deprem konutları tamamlanıyor
İzmir'de deprem konutları tamamlanıyor
Manisa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük yangın
Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük yangın
Antalya’da şaşkınlık yaratan görüntüler
Antalya'da şaşkınlık yaratan görüntüler
55 günde kalıcı konut yapıldı
55 günde kalıcı konut yapıldı
İstanbul’da su seviyesi alarm veriyor!
İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor!
Temizlik işçilerinin yoğun gece mesaisi!
Temizlik işçilerinin yoğun gece mesaisi!
Fren yerine gaza bastı dükkanın içine daldı
Fren yerine gaza bastı dükkanın içine daldı
Koyunlarını böyle yıkadı
Koyunlarını böyle yıkadı
Daha Fazla Video Göster