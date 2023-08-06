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Giresun'da denizde akıntıya kapılan Feyza Alya Turan'ın 7,5 saatlik çetin mücadelesi: Dinlenme falan yok

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Giriş: 06.08.2023 12:26
Giresun'da denizde akıntıya kapılarak 7,5 saat suda kalan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan isimli kadın, sakin davranıp durmadan yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Turan, "Dinlenme falan yok, bazı zamanlarda sırt üstü yüzdüm, pozisyon değiştirdim" dedi.
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