Kaşar peyniri ve cevizde hileye dikkat!

Gıda dosyası haberlerimizde her gün yeni bir hileyi ekranlarınıza getiriyoruz. Bugün ise kaşar ve cevizde ne gibi hileler uygulanıyor işte bu sorunun cevabını aktaracağız. İzlediğinizde 'yok artık' diyeceğiniz o hileleri A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi kaşar peynirinde en çok yapılan hilelerden biri patates püresi. Sadece bu da değil bir de tarihi geçmiş kaşar peynirleriyle yapılmış hileler var. Piyasada tarihi geçmiş kaşar peynirleri toplanarak yeni bir işlemden geçtikten sonra sofralarımıza eritme tost peyniri olarak ulaşıyor.

Peki bu hileleri anlamak mümkün mü? Tadından anlamak pek mümkün değil.

YERLİ CEVİZ İLE İTHAL CEVİZ NASIL AYIRT EDİLİR?

Gıda hilesinde son nokta ise ceviz. Kalitesi düşük olan ithal cevizi, yerli ceviz diye satmaya çalışıyor.

İthal cevizlerde ilaç kullanılır, yerli cevizlerin içinde toz bulunmaz. Öte yandan yerli cevizde aroma bulunurken ithal cevizde o aroma hissedilmez.