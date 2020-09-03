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Gıda teröristlerinin yeni hedefi pul biber! Peki sahte pul biberi nasıl anlaşılır?

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Giriş: 03.09.2020 16:28
Güncelleme:03.09.2020 23:55
Gıda teröristleri insan sağlıyla oynamaya devam ediyor. Yeni hedefleri ise pul biber... Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Doğan Çiftçi A Haber canlı yayınında "sahte pul biberi nasıl anlaşılır?" sorusuna yanıt verdi. Evde sadece sıcak su kullanarak kolay şekilde yapabileceğimiz bir test ile aldığımız pul biberin sahte olup olmadığını anlamak çok kolay...
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