Gevaş’ta ‘olmaz’ denilen fındığın hasadına başlandı

Türkiye’de yaygın olarak Karadeniz Bölgesi’nde yetişen ve ihracatı en fazla yapılan tarım ürünlerinden olan fındık, Van’ın Gevaş ilçesinde de yetiştirildi. İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde hobi olarak çiftçilik yapan Resul Sedir, yaklaşık 15 yıl önce bahçesindeki elma ve kayısı ağaçlarını kökünden çıkararak yerine herkesin ‘olmaz’ dediği fındık ağaçları dikti. Zamanla büyüyen fındık ağaçlarından elde edilen gelir ise herkesi şaşırttı.