Gemlik’de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabahın erken saatlerinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

