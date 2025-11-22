22 Kasım 2025, Cumartesi
Gemlik'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabahın erken saatlerinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.