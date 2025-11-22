22 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Gemlik'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.11.2025 11:54
Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabahın erken saatlerinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
