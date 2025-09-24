Gelibolu’da hurdalıkta çıkan yangın evlere sıçradı

Yangın, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesi Yeni Mahalle bulunan hurdalıkta saat 19.40 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, bölgede bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkilenen 2 evde maddi hasar meydana geldi.

