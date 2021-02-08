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Geleneksel Osmanlı yayı nasıl yapılıyor?

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Giriş: 08.02.2021 15:39
Güncelleme:08.02.2021 15:42
Okçuluk Orta Asya'dan günümüze kadar geldi. Son yıllarda dizilerin de etkisiyle gençlerin okçuluğa ilgisi arttı. Ele emeği göz nuru geleneksel yay üreten atölyeler açıldı. Peki geleneksel Osmanlı yayı nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

Okçuluk Orta Asya'dan günümüze kadar geldi. Son yıllarda dizilerin de etkisiyle gençlerin okçuluğa ilgisi arttı. Ele emeği göz nuru geleneksel yay üreten atölyeler açıldı. Peki geleneksel Osmanlı yayı nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

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Geleneksel Osmanlı yayı nasıl yapılıyor?
Geleneksel Osmanlı yayı nasıl yapılıyor?
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