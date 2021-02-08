Okçuluk Orta Asya'dan günümüze kadar geldi. Son yıllarda dizilerin de etkisiyle gençlerin okçuluğa ilgisi arttı. Ele emeği göz nuru geleneksel yay üreten atölyeler açıldı. Peki geleneksel Osmanlı yayı nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

Okçuluk Orta Asya'dan günümüze kadar geldi. Son yıllarda dizilerin de etkisiyle gençlerin okçuluğa ilgisi arttı. Ele emeği göz nuru geleneksel yay üreten atölyeler açıldı. Peki geleneksel Osmanlı yayı nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...