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Gazze’de çocukların yaşadığı korku kameraya yansıdı

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Giriş: 07.12.2023 10:10
Gazze'de çocuk olmak korku içinde yaşamak ve büyümek anlamına gelir oldu. İsrail'in düzenlediği bombardıman sonucu oyun oynayan çocukların korku dolu anlarını kameralara yansıdı.
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