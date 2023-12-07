Gazze’de çocukların yaşadığı korku kameraya yansıdı

Gazze'de çocuk olmak korku içinde yaşamak ve büyümek anlamına gelir oldu. İsrail'in düzenlediği bombardıman sonucu oyun oynayan çocukların korku dolu anlarını kameralara yansıdı.

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