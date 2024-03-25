Gazze’de bir Türk hekim! Dr. Tane Kamacı Gazze’de ameliyatlara giriyor

Gazze'de ayakta kalan birkaç hastane var. Ama ya yeterli ilaç bulunmuyor, ya da doktorlar yaralılara yetişemiyor. Türk hekim Taner Kamacı bu manzaraya seyirci kalmadı. Gazze'ye gitti ve soluğu ameliyathanede aldı.

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