Gazipaşa’da ormanlık alanda yangın

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.

