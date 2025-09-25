25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gazipaşa’da ormanlık alanda yangın
Gazipaşa’da ormanlık alanda yangın

Gazipaşa’da ormanlık alanda yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 00:23
Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Güneyköy Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çaba sarf ediliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazipaşa’da ormanlık alanda yangın
Motosikletli genç dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Motosikletli genç dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Beylikdüzü’nde kuyumcuya silahlı saldırı
Beylikdüzü’nde kuyumcuya silahlı saldırı
Gazipaşa’da ormanlık alanda yangın
Gazipaşa’da ormanlık alanda yangın
Malatya’da zehir tacirlerine darbe: 26 tutuklama
Malatya’da zehir tacirlerine darbe: 26 tutuklama
Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Sazlık alanda çıkan yangın ormana sıçradı
ABD’de göçmen ofisine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
ABD'de göçmen ofisine silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu
Kızılırmak’ta kadın cesedi bulundu
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu!
Kontrollü patlatma adeta deprem etkisi oluşturdu!
Erdek’te anız yangını çevreye sıçradı
Erdek'te anız yangını çevreye sıçradı
Örtü yangını paniğe neden oldu, kontrol altına alındı
Örtü yangını paniğe neden oldu, kontrol altına alındı
Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü
Tır evin bahçesine uçtu: Faciadan dönüldü
Tunceli’de koyun izdihamı: 29 hayvan telef oldu
Tunceli'de koyun izdihamı: 29 hayvan telef oldu
Daha Fazla Video Göster