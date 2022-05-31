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Gaziantep'te çocuk kaçırma girişimi kameralara böyle yansıdı

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Giriş: 31.05.2022 01:01
Gaziantep'te kimliği belirsiz bir kişi tarafından, yolda yürüyen bir çocuj kaçırılmak istendi. Çarşaf giyen bu kişinin çocuğu kimsenin olmadığı bir kaldırımda omuzlayarak zorla götürdüğü görülüyor.
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