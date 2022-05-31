31 Mayıs 2022, Salı
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Gaziantep'te çocuk kaçırma girişimi kameralara böyle yansıdı
Gaziantep'te kimliği belirsiz bir kişi tarafından, yolda yürüyen bir çocuj kaçırılmak istendi. Çarşaf giyen bu kişinin çocuğu kimsenin olmadığı bir kaldırımda omuzlayarak zorla götürdüğü görülüyor.