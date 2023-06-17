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Gaziantep'te asrın felaketinde hasar gördü! 5 katlı bina yıkım sırasında böyle çöktü

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Giriş: 17.06.2023 14:23
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 5 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Yaşanan korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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