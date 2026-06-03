Gaziantep'te 28 bin dönüm fıstık bahçesi sular altında!

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Doğanpınar Barajı’ndaki su seviyesini rekor düzeye ulaştırdı. Bölgedeki 28 bin dönümlük fıstık bahçesi ve köyleri birbirine bağlayan kara yolu tamamen sular altında kalırken, bir zamanlar araçların geçtiği yollarda artık tekneler yüzüyor. Devlet tarafından kamulaştırılan alanda fıstık ağaçlarının kurumaya başladığı gözlenirken, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.