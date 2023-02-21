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Gaziantep İslahiye'deki konteyner kentte yaşam başladı! Kalyon Holding 12 günde AFAD'a teslim etti

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Giriş: 21.02.2023 10:18
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, İslahiye'de 3 bin kişilik konteyner kentini 12 günde yaşama hazır hale getirip AFAD'a teslim etti. Depremzedelerin yerleştirildiği kentte anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal imkan bulunuyor.
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