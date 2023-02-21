Gaziantep İslahiye'deki konteyner kentte yaşam başladı! Kalyon Holding 12 günde AFAD'a teslim etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Kalyon Holding, İslahiye'de 3 bin kişilik konteyner kentini 12 günde yaşama hazır hale getirip AFAD'a teslim etti. Depremzedelerin yerleştirildiği kentte anaokulundan çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal imkan bulunuyor.