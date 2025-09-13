13 Eylül 2025, Cumartesi

Gastroantep Kültür Yolu Festivali başladı! Kentin eşsiz lezzetleri dünyaya tanıtılıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 13:17
Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtacak olan "Gastroantep Kültür Yolu Festivali" başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
