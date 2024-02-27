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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çok sert sözler: Proje başkan...

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Giriş: 27.02.2024 12:54
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe yönetimini topa tutan Özbek, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç için "Proje" benzetmesinde bulundu. Mauro Icardi'ye verilen cezanın haksız olduğunu ifade eden Özbek, TFF'ye yaptıkları istifa çağrısını bir kez daha yineledi.
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