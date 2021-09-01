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Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan fenomen Yunus Emre Özer için karar

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Giriş: 01.09.2021 23:15
Sosyal medyada tık uğruna çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan 27 yaşındaki Yunus Emre Özer gözaltına alındı.

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde; ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı.

APAR TOPAR GÖZALTINA ALINDI

Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü.

Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i bu akşam gözaltına aldı.

Özer'in polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

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