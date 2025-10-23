Foça’da sağanak sonrası su baskını! A Haber ekibi selin vurduğu Foça’da

23 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 23.10.2025 16:33
İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
