Fırtınalı havalarda hangi yol izleniyor, sistem nasıl çalışıyor?

Fırtınalı havalarda gemilerde hangi cihazlar hayat kurtarıyor. Sistemlerin nasıl çalıştığına ve kaptanlara nasıl yol gösterdiğine dair önemli bilgileri A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan deniz kaza uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaptan anlattı.

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