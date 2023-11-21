21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fırtınalı havalarda hangi yol izleniyor, sistem nasıl çalışıyor?

Fırtınalı havalarda hangi yol izleniyor, sistem nasıl çalışıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2023 14:28
Fırtınalı havalarda gemilerde hangi cihazlar hayat kurtarıyor. Sistemlerin nasıl çalıştığına ve kaptanlara nasıl yol gösterdiğine dair önemli bilgileri A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun konuğu olan deniz kaza uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaptan anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yavru köpeğin sırtından çıkanlar dehşete düşürdü
Yavru köpeğin sırtından çıkanlar dehşete düşürdü
Gemilerdeki sistemler hayat kurtarıyor
Gemilerdeki sistemler hayat kurtarıyor
Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı
Tedaviyi beğenmedi ortalığı birbirine kattı
Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada
Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada
Evli olduğu ortaya çıktı!
Evli olduğu ortaya çıktı!
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Lapa lapa kar kapıda!
Lapa lapa kar kapıda!
Uğur Pektaş’ın eski halinden eser kalmadı
Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı
Eski koca dehşeti: Ensesinden vurdu!
Eski koca dehşeti: Ensesinden vurdu!
Doğu Anadolu Bölgesi kar altında
Doğu Anadolu Bölgesi kar altında
Ankara’da yangın paniği
Ankara’da yangın paniği
Yağışlar barajlara yaradı!
Yağışlar barajlara yaradı!
Daha Fazla Video Göster