01 Temmuz 2024, Pazartesi
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Firari Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Türkiye'ye iade dilecek mi? Gözler ABD'de...
İstanbul'da karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'u Mısır üzerinden ABD'ye kaçıran Eylem Tok, ABD'de bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.