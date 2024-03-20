20 Mart 2024, Çarşamba
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Firari anne ve oğlu için çember daralıyor! Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi gönderildi
İstanbul'da bir kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçmıştı. Adalet Bakanlığı firari anne ve oğlu için ABD'ye iade talepnamesi gönderdi. Peki anne ve oğlunun iade süreciyle ilgili bir gelişme var mı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural anlattı.