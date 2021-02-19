Finlandiya'da "görünmez mutasyon" keşfedildi

Finlandiya'da koronavirüsün yeni bir mutasyonu tespit edildi. Bu mutasyonun PCR yani sürüntü testlerinde görülememe ihtimali olduğu duyuruldu. Görünmez mutasyonun toplam 52 bin vakalı ülkeye nereden geldiği ise merak konusu.

Polimeraz zincir reaksiyonu, bugünlerde sık sık duyduğumuz adıyla PCR testleri. PCR test kitleri koronavirüs vakalarının tespitinde kullanılıyor. Ancak Finlandiya kamu yayın grubu, ülkede keşfedilen yeni bir mutasyonun test kitlerinde görülmeme ihtimali olduğunu duyurdu.

Görünmez mutasyonun İngiltere ve Güney Afrika varyantlarıyla benzer özellikler taşıdığı açıklandı. Ancak genetik kombinasyonunun tamamıyla farklı olduğu kaydedildi. Yeni mutasyonun bulaşıcılık ve direnç oranı ise henüz tespit edilebilmiş değil.