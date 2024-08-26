26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Filmleri aratmayan olay! "Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?" sözü hayatını değiştirdi: 100 milyonluk servete ortak oldu
Muğla'da belediye otobüsü şoförlüğü yapan Cihan Altın, yanına gelen bir kişinin "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle" sözlerinin ardından gerçek babasının iş adamı olduğunu öğrendi. Babalık davası açan Aydın, 15 taşınmaz ve 100 milyonluk servete ortak oldu.