26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Filmleri aratmayan olay!

Filmleri aratmayan olay! "Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin?" sözü hayatını değiştirdi: 100 milyonluk servete ortak oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2024 09:02
Muğla'da belediye otobüsü şoförlüğü yapan Cihan Altın, yanına gelen bir kişinin "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Babana selam söyle" sözlerinin ardından gerçek babasının iş adamı olduğunu öğrendi. Babalık davası açan Aydın, 15 taşınmaz ve 100 milyonluk servete ortak oldu.
O söz hayatını değiştirdi! 100 milyonluk servete ortak oldu
O söz hayatını değiştirdi! 100 milyonluk servete ortak oldu
İstanbul’da kan donduran olay! Site içerisinde silahlar konuştu
İstanbul'da kan donduran olay! Site içerisinde silahlar konuştu
Valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga
Valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga
Siirt’te acı olay! Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
Siirt'te acı olay! Serinlemek için girdiği çay sonu oldu
Korkunç cinayet! Kayıp öğretmen ölü bulundu
Korkunç cinayet! Kayıp öğretmen ölü bulundu
Antalya’da istilacı balon balığı avlama yarışması
Antalya'da istilacı balon balığı avlama yarışması
742 yıllık gelenek yoğun katılımla gerçekleşti
742 yıllık gelenek yoğun katılımla gerçekleşti
Rahvan at yarışı final koşuları ertelendi
Rahvan at yarışı final koşuları ertelendi
Ağlatan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Ağlatan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Aracın arka koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı
Aracın arka koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı
Yetiştirdikleri çilekten pestil yapıyorlar
Yetiştirdikleri çilekten pestil yapıyorlar
Ayaş domatesinin hasat zamanı
Ayaş domatesinin hasat zamanı
Daha Fazla Video Göster