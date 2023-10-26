Filistinli annenin duası: Allah'ım sen ezilenlerin yardımcısısın Ya Rab

Filistinli bir annenin evi İsrail bombalarıyla harabeye döndü. Ama onun asıl endişesi enkaz altında kalan ailesiydi. Ailesinin sağ salim kurtulabilmesi için enkazın başında dua etti.

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