13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 00:50
Kaza, Seydikemer - Fethiye karayolu üzerindeki motocross parkuru kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri O.K. ve M.T. ile yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı. Kazayı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.K. ve A.D.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi
Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi
Erciyes’te meteor yağmuru büyüledi
Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Fethiye’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Genç çift evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Genç çift evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Amca ile yeğenin öldüğü kavga kamerada
Amca ile yeğenin öldüğü kavga kamerada
Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kuraklık ve don fındığı vurdu!
Kuraklık ve don fındığı vurdu!
Gaziantep’te husumet kanlı bitti: 9 yaralı!
Gaziantep’te husumet kanlı bitti: 9 yaralı!
İzmir Buca’da orman yangını
İzmir Buca'da orman yangını
Muş Ovası’nda leylekler büyük göçe hazır
Muş Ovası’nda leylekler büyük göçe hazır
Siverek’te hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu!
Siverek’te hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu!
Uşak’ta orman yangınına müdahale sürüyor!
Uşak’ta orman yangınına müdahale sürüyor!
Daha Fazla Video Göster