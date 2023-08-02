Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çok rahat turladı! Zimbru 0-4 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Zimbru ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da 4-0 galip ayrılarak rahat bir şekilde turu geçmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Dusan Tadic, 57 ve 59. dakikalarda Michy Batshuayi ve 77. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. İşte detaylar...