19 Ekim 2024, Cumartesi
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Feci kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep toprağa verildi
Bursa'da 18 yaşındaki gencin sürdüğü araç, kırmızı ışık ihlali yapan genç kızı savurdu. Kaza anı kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 18 yaşındaki sürücünün korktuğu için karakola gittiği öğrenildi. Ağır yaralanan Zeynep Naz Sarıkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken gözyaşları içinde toprağa verildi.