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Fatih'te 'Polat Alemdar'ı bıçakladılar: Sevme bahanesiyle evine götürdü

DHA
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Giriş: 23.12.2022 09:28
İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Cibali Mahallesi'nin maskotu olan ve adı Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar'dan esinlenilerek konulan köpek yavrusu, yabancı uyruklu bir kişinin tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Polat, kulak ve boynundan yaralandı.
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