Fatih'te kadın cinayeti: Tornavidayla öldürdü! Taksicinin iş birliği katili böyle yakalattı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih'teki bir otel odasında temizlik görevlilerinin bir kadına ait ceset bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olaya ilişkin şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının cinayetin ardından taksiye binerek otelden ayrıldığını tespit etti. Plakasından taksiciye ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şoförden taksiyi en yakın karakola ya da polis uygulama noktasına götürmesini istedi. Bunun üzerine Fatih'teki bir uygulama noktasında duran taksici, İngiliz vatandaşı şüpheli A.Y.M'nin yakalanmasını sağladı.