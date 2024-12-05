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Fatih’te içinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı çaldılar

Fatih'te içinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı çaldılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 11:50
Güncelleme:05.12.2024 11:51
Olay 28 Kasım’da Katip Kasım Mahallesi Asker sokak üzerindeki bir kargo şirketinde meydana geldi. Sabah işyerini açan E.Y., içerisinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz olan kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G.(24) ile Adem K.’yi(22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fatih’te içinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı çaldılar
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