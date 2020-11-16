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Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki...

İHA
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Giriş: 16.11.2020 12:11
Güncelleme:16.11.2020 12:30
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanındaki cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmeye çalışan adam, cama çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cama çarpan kişinin daha sonra yaptığı şey görenleri hayrete düşürdü. Bakın ne yaptı?

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nalbur dükkanındaki cam kapıyı fark edemeyerek içeri girmeye çalışan adam, cama çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cama çarpan kişinin daha sonra yaptığı şey görenleri hayrete düşürdü. Bakın ne yaptı?

Fark etmeyince neye uğradığını şaşırdı! Sonra öyle bir şey yaptı ki... FARK ETMEYİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! SONRA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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