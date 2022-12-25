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Faithless grubunun solisti Maxi Jazz öldü | Robbie Williams ile Tiesto ile o şarkıları seslendirmişti | Maxi Jazz kimdir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2022 11:47
Elektronik müzik grubu Faithless'ın solisti 1957 Londra doğumlu Maxi Jazz öldü. Faithless grubunun solisti olan müzisyen, Tiesto ile "Dance4life", Robbie Williams ile "My Culture" şarkılarını da seslendirmişti. Peki, asıl adı Maxwell Fraser olan Maxi Jazz kimdir? Detaylar magazin haberimizde...
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