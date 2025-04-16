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Fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı

Fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 23:39
Merkez Bağlar ilçesindeki Mega Sanayi Sitesi'nde Ziba Kozmetik Fabrikası deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edilmişti.
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Fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı
Fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı
Fabrika deposundaki yangını söndürme anları kask kamerasına yansıdı
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