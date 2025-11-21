21 Kasım 2025, Cuma

Eyüpsultan'daki gölde balık ölümleri yaşandı

Eyüpsultan'daki gölde balık ölümleri yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:10
İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Alibey Barajı'na dökülen Pirinççi Deresi'nde bir kez daha toplu balık ölümleri yaşandı. Mahalle muhtarı dere yatağında yaşanan balık ölümleri nedeniyle İstanbul'un içme suyu kaynağı olan Alibey Barajı'nın tehdit altında bulunduğunu söyleyerek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.
